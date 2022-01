Insigne | rientro prima del previsto? Farebbe felici i tifosi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri il prof. Tartaro ha svelato che i tempi di recupero di, dopo l’infortunio contro la Sampdoria, si aggirano intorno alle due settimane. In questo modo, il capitano azzurro sarà costretto a saltare gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani sera, oltre alle sfide di campionato contro Bologna (17 gennaio) e Salernitana (23 gennaio). Napoliinfortunio Il ritorno diè quindidopo la sosta, in occasione della sfida al Venezia del sei febbraio. Il Corriere dello Sport, tuttavia, riferisce chepotrebbe anche scendere in campo già nel derby contro la Salernitana: tutto dipende dalle risposte alle terapie che darà il numero 24. È evidente, però, che uncontro i granata scalderebbe molto di più il cuore ...

... la formazione con la Fiorentina Luciano Spalletti ha calciatori infortunati come Lorenzo, ... il messicano è risultato negativo all'ultimo tampone per il Covid 19 ed è inin Italia dal ...Già, perché se Luciano Spalletti può sorridere per l'imminentein gruppo di Victor Osimhen ,... altrettanto non può fare per lo stop di Lorenzo. Il capitano dei partenopei, costretto ...Questa la previsione di Tuttosport sulle condizioni del capitano, infortunatosi all'adduttore nel corso della sfida alla Sampdoria ...L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, si è infortunato all'adduttore nel corso della partita che ha visto gli azzurri battere 1-0 la Sampdoria.