Il metano? Una volta dava una mano, adesso invece prende a schiaffi chi ha scelto auto o camion a gas (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Il metano ti dà una mano', recitava lo slogan di un famoso spot trasmesso in tv a cavallo fra gli anni '80 e '90, quando in Italia erano stati stanziati importantissimi investimenti per portare la ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Ilti dà una', recitava lo slogan di un famoso spot trasmesso in tv a cavallo fra gli anni '80 e '90, quando in Italia erano stati stanziati importantissimi investimenti per portare la ...

Advertising

LucaSalvarani11 : RT @Giancact: @matteosalvinimi La vera emergenza è questo baraccone di cosiddetti 'migliori' che non ne sta azzeccando una che sia una, anc… - Giancact : @matteosalvinimi La vera emergenza è questo baraccone di cosiddetti 'migliori' che non ne sta azzeccando una che si… - ConteZero76 : @agomarcellino @conteDartagnan Io sono a metano, ma fortunatamente ho trovato una caldaia di buonissima qualità (un… - LuigiF97101292 : RT @tax_analysis: @iuvinale_n Stessa storia in Italia a breve per chi ha una macchina a metano. Prezzo alle stelle in autostrada ??…. Foto s… - LaCeretti : RT @RTuittstar: @FloraPiachica @LaCeretti @Parrmirro I metano ti danno una mano ?? -