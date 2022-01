“Il dito di Dio” | l’ascolto di una tragedia

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 13 gennaio 2022) 10 anni fa un inchino è costato la vita a 32 persone. La Costa Concordia alle 21.45 naufraga sugli scogli del Giglio. Questa è storia e, con dettagli più o meno significativi, l’hanno riportata in tanti.Il racconto coinvolto e coinvolgente di quei momenti, invece, è affidato alla voce di Pablo Trincia e al podcast da lui scritto, “Ildi Dio”, su Spotify da qualche settimana. Qui mi preme precisare che questa non è una recensione, non ne sono in grado, ne ignoro le regole. Voglio solo dire che vale la pena ascoltare questi nove episodi (l’ultimo uscito a mezzanotte). In metro o in macchina, come ho fatto io. O in qualunque altro luogo. Tanto alla fine sarete anche voi su quella nave, con gli altri 4.229 passeggeri, a vivere una bella serata qualsiasi su una nave da crociera e poi anche l’incubo di un naufragio, in balia del mare e delle scelte sbagliate di ...