Grande Fratello Vip 6 | Alex Belli “ecco cosa è successo dietro le quinte del programma”

Alex Belli ha raccontato cosa è successo dietro le quinte nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, e perché ha mandato gli autori nel panico. Alex Belli continua ad essere il mattatore del Grande Fratello Vip 6: nella diretta del 10 gennaio ha mandato nel panico gli autori scomparendo e non rispondendo a telefono. L'attore ha raccontato cosa è successo in quei momenti e cosa temevano gli autori del programma. Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli e Delia Duran sono stati i protagonisti dell'ennesimo colpo di scena, messo in ...

