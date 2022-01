Gf Vip, Alfonso Signorini vittima di una grave accusa: fan furiosi con lui (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, secondo alcuni telespettatori quest’anno Alfonso Signorini ha dei vipponi preferiti. Sapete chi sono? Ci saranno delle conseguenze? Il Gf Vip continua ad essere uno dei reality show tra i più amati e seguiti in televisione. Gran parte del merito lo si deve soprattutto al conduttore Alfonso Signorini che ogni volta sa scegliere i vip migliori da far Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, secondo alcuni telespettatori quest’annoha dei vipponi preferiti. Sapete chi sono? Ci saranno delle conseguenze? Il Gf Vip continua ad essere uno dei reality show tra i più amati e seguiti in televisione. Gran parte del merito lo si deve soprattutto al conduttoreche ogni volta sa scegliere i vip migliori da far

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - Monica69906320 : @VanessaXx91 Alfonso faccia entrare un buono per questa cozza incollata perché già fa' 3 anni chi no vede una mazza ?????? GF VIP# - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli duro attacco ad Alfonso Signorini Ha trasformato il GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Selvaggia Lucarelli insulta ancora Alfonso Signorini: 'Chi condanna o assolve la sua doppia morale' - AndreaIncorona8 : Giallo al #gfvip, #delia #duran rifiuta il collegamento e #AlexBelli lascia lo studio: finale di puntata con i bo… -