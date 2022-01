Diretta Inter-Juventus 1-1 | Riparte il secondo tempo dopo i gol di McKennie e Lautaro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milanosi affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con fischio...

Advertising

Inter : ?? | LIVE Segui la nostra diretta su @Twitch ???? ?? - Inter : ?? | MATCH Guarda la #SupercoppaFrecciarossa in diretta su Canale 5 ??? @sportmediaset #ForzaInter - SerieA : ?? #SupercoppaFrecciarossa ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la #SupercoppaFrecciarossa in diretta su Canale5 ??… - News24_it : LIVE Supercoppa Inter-Juventus 1-1: gol di McKennie e Lautaro | Diretta - La Gazzetta dello Sport - 7urrrr : RT @SerieA: ?? #SupercoppaFrecciarossa - Pre gara ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la diretta su Canale5 alle 21:00 ?? @sportmediaset #InterJu… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiJuventus 1 - 1 MOVIOLA 1 FISCHIO ...di Matteo Fantozzi) TOTTENHAM CHELSEA: GLI ALLENATORI Ladi Tottenham Chelsea sarà anche la ... dove aveva vinto il titolo col Chelsea, dopo aver regalato uno Scudetto importante all'che ...46' - SI RIPARTE! Juventus in possesso di palla.-----21:47 - Squadre a riposo al termine di un bel primo tempo. Juventus avanti con McKennie, poi Inter che trova il gol del paregg ...Inter-Juve: fuori i secondi! Chi vince è supercampione. In campo, al "Meazza", ci sono i nerazzurri di Inzaghi e i bianconeri di Allegri.