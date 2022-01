Dall’Atletico all’Inter, campioni 20/21 in profondo rosso: si salva solo il Bayern (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una stagione difficile dal punto finanziario per il calcio europeo e a soffrire sono anche le squadre che hanno vinto gli ultimi campionati nazionali. Delle otto squadre campioni nazionali la scorsa stagione, infatti, solo il Bayern Monaco ha chiuso con i conti in attivo secondo il “The European champions report 2022” pubblicato da Kpmg Football L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una stagione difficile dal punto finanziario per il calcio europeo e a soffrire sono anche le squadre che hanno vinto gli ultimi campionati nazionali. Delle otto squadrenazionali la scorsa stagione, infatti,ilMonaco ha chiuso con i conti in attivo secondo il “The European champions report 2022” pubblicato da Kpmg Football L'articolo

Advertising

milano948 : RT @CalcioFinanza: Dall’Atletico Madrid all’Inter, profondo rosso a bilancio per i campioni nazionali 20/21 secondo uno studio KPMG: si sal… - JeanMarie1899 : RT @CalcioFinanza: Dall’Atletico Madrid all’Inter, profondo rosso a bilancio per i campioni nazionali 20/21 secondo uno studio KPMG: si sal… - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Dall’Atletico Madrid all’Inter, profondo rosso a bilancio per i campioni nazionali 20/21 secondo uno studio KPMG: si sal… - CalcioFinanza : Dall’Atletico Madrid all’Inter, profondo rosso a bilancio per i campioni nazionali 20/21 secondo uno studio KPMG: s… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Dall’Atletico all’Inter, campioni 20/21 in profondo rosso: si salva solo il Bayern: Una stagione… -