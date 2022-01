Dakar | grave incidente per Isaac Feliu | portato in ospedale con l' elicottero - News

Advertising

Mentre scriviamo, lavive momenti di apprensione. Durante la nona tappa, il pilota Isaac Feliu è caduto nel tratto ... La condizione è apparsa subito: trauma cranico - conseguenza del colpo ...Non c'è pace alla2022: mentre si lavora per capire se è il caso di sospendere la corsa a causa di una minaccia ... fortunatamente nulla die preoccupante. ' Ieri ho vinto e quindi oggi ...Durante la nona tappa, il pilota spagonolo ha rimediato pesanti colpi alla testa, un trauma cranico, la frattura della vertebra C7 e un trauma addominale. Attualmente tenuto sotto sedazione, non sembr ...Nella nona tappa delle moto della Dakar 2022 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il pilota catalano Isaac Feliu, del Klim TwinTrail Raicing Team, a pochi chilometri dall'inizio della g ...