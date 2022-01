Covid, i presidi "assolutamente d'accordo" sugli hub vaccinali nelle scuole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Siamo assolutamente d'accordo". Così il presidente dell'Associazione Nazionale presidi, Antonello Giannelli , risponde alla possibilità, ventilata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, di creare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Siamod'". Così il presidente dell'Associazione Nazionale, Antonello Giannelli , risponde alla possibilità, ventilata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, di creare...

Advertising

RaiNews : 'Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione e, ogni giorno di più, personale positivo al Co… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Covid19, presidi: 'Hub vaccinali nelle scuole? Assolutamente d'accordo' - brumas00 : RT @SkyTG24: #Covid19, presidi: 'Hub vaccinali nelle scuole? Assolutamente d'accordo' - SkyTG24 : #Covid19, presidi: 'Hub vaccinali nelle scuole? Assolutamente d'accordo' - fiorenzamarcel1 : RT @Marco_Bello1: “Docenti, presidi e studenti bocciano il rientro in classe sotto emergenza Covid”… però abbiamo “bestiolina12345”e fragol… -