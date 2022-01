Ciclismo | il raduno della Jumbo-Visma è stato interrotto per una positività al covid

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri in Spagna era arrivata la presentazione ufficiale, oggi era iniziato ilin quel di Alicante, ma lo stop èpraticamente istantaneo. Lahail suo ritiro iberico a causa di unaal(non èspecificato il corridore che ha contratto il virus). Alcuni dei corridori e dei componenti dello staff che non sono stati contatti stretti con l’atleta sono stati autorizzati a spostarsi e a tornare a casa, mentre per altri è scattata d’obbligo la quarantena. Le parole di Mathieu Heijboer, performance manager del team: “Si è avverato lo scenario peggiore. Questo è uno scenario che abbiamo preso in considerazione, naturalmente. Avevamo già deciso come agire in una tale situazione e avevamo preso tutti i tipi ...

Inizia con la chiamata in azzurro il 2022 di Eleonora Gasparrini, che da mercoledì 12 e fino al 23 gennaio partecipa aldella nazionale strada femminile. In Spagna, a Calpe, per la nonese ecco la convocazione da parte del ct Paolo Sangalli. Al training camp anche i pistard guidati da Marco Villa. Con Gasparrini, ...Ma Pietro Willy Ruta, "Peppo Barbanera" per gli amici, ha già pronte le valige per il primo... Credo che i successi più clamorosi siano stati l'oro del quartetto delad inseguimento su ...Dopo l'operazione al cuore cui l'azzurra Martina Fidanza si era sottoposta il 16 dicembre, era tutto pronto per la partecupazione al ritiro della Nazionale Italiana di ciclismo su pista; un importante ...Tutto era pronto per la partenza di oggi, mercoledì 12 gennaio, per la Spagna per il raduno con le compagne della Nazionale di dieci giorni. Le prime sgambate al caldo e al sole ...