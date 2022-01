Cassano: «Ho perso 6 kg col covid. Bisogna vaccinarsi» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il covid torna a parlare Antonio Cassano e lo fa in. una nuova puntata della Bobo Tv su Twuitch. L’ex calciatore era rimasto contagiato sul finire del 2021, ma all’inizio del nuovo anno era stato ricoverato in ospedale a causa di una serie di complicazioni «Ho avuto due giorni di febbre e tremore, siccome non sapevo cosa fare sono andato all’ospedale. Ho fatto tutte le analisi, era tutto perfetto. Poi ho fatto la Tac e c’era una lieve polmonite. Mi hanno curato e in due giorni sono tornato a casa, stamattina sono finalmente tornato negativo dopo venti giorni. Ho perso 6 kg, i primi giorni avevo dolori ovunque» Ho avuto paura, Bisogna vaccinarsi «In casa mia l’abbiamo presa tutti e quattro, ma ora stiamo bene. La vita va avanti. Con attenzione perchè la vita riparte. Ora io e la mia famiglia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo iltorna a parlare Antonioe lo fa in. una nuova puntata della Bobo Tv su Twuitch. L’ex calciatore era rimasto contagiato sul finire del 2021, ma all’inizio del nuovo anno era stato ricoverato in ospedale a causa di una serie di complicazioni «Ho avuto due giorni di febbre e tremore, siccome non sapevo cosa fare sono andato all’ospedale. Ho fatto tutte le analisi, era tutto perfetto. Poi ho fatto la Tac e c’era una lieve polmonite. Mi hanno curato e in due giorni sono tornato a casa, stamattina sono finalmente tornato negativo dopo venti giorni. Ho6 kg, i primi giorni avevo dolori ovunque» Ho avuto paura,«In casa mia l’abbiamo presa tutti e quattro, ma ora stiamo bene. La vita va avanti. Con attenzione perchè la vita riparte. Ora io e la mia famiglia ...

