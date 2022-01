Caro bollette e imprese in difficoltà, M5s e Lega in pressing. Conte: “Subito ristori massicci”. Giorgetti: “Tassare gli extra profitti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il messaggio è unanime, seppur con declinazioni diverse a seconda del mittente politico: servono Subito ristori per le attività colpite dalla pandemia e per le famiglie vessate dall’aumento delle bollette. Un punto su cui convergono anche i partiti che sostengono il governo Draghi. In tal senso, oggi è toccato agli appelli di Movimento 5 Stelle e Lega. “Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano. Servono altri aiuti, servono nuove, immediate misure” ha scritto su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte, che ha anticipato la “lunga lista di proposte pronte” dei pentastellati: si va dall’azzeramento Iva 2022 sull’aumento delle bollette a “un contributo di solidarietà da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il messaggio è unanime, seppur con declinazioni diverse a seconda del mittente politico: servonoper le attività colpite dalla pandemia e per le famiglie vessate dall’aumento delle. Un punto su cui convergono anche i partiti che sostengono il governo Draghi. In tal senso, oggi è toccato agli appelli di Movimento 5 Stelle e. “Il tempo di attesa per aiuti economicia famiglie eè scaduto. I rincari dellapesano. Servono altri aiuti, servono nuove, immediate misure” ha scritto su Facebook il leader M5s Giuseppe, che ha anticipato la “lunga lista di proposte pronte” dei pentastellati: si va dall’azzeramento Iva 2022 sull’aumento dellea “un contributo di solidarietà da ...

