Calcio e covid, stop partita con 30% giocatori positivi: ipotesi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con il 30-35% di giocatori contagiati in una squadra, scatta il rinvio di una partita di Serie A? “E’ un’ipotesi concreta, i diretti interessati stanno dialogando per arrivare un protocollo condiviso. Credo si possa arrivare a regole nuove che permettano di dare risposte omogenee su tutto il territorio nazionale”. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di AdnKronos Live risponde alle domande sulle nuove regole che dovrebbero consentire al Calcio – in particolare alla Serie A – di portare avanti la stagione nonostante le difficoltà legate al covid. Le ultime giornate sono state caratterizzate dall’intervento di varie Asl, con provvedimenti a macchia di leopardo. “C’è un percorso avviato con questo mondo -dice Costa riferendosi al Calcio-, in questo caso occorre creare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con il 30-35% dicontagiati in una squadra, scatta il rinvio di unadi Serie A? “E’ un’concreta, i diretti interessati stanno dialogando per arrivare un protocollo condiviso. Credo si possa arrivare a regole nuove che permettano di dare risposte omogenee su tutto il territorio nazionale”. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di AdnKronos Live risponde alle domande sulle nuove regole che dovrebbero consentire al– in particolare alla Serie A – di portare avanti la stagione nonostante le difficoltà legate al. Le ultime giornate sono state caratterizzate dall’intervento di varie Asl, con provvedimenti a macchia di leopardo. “C’è un percorso avviato con questo mondo -dice Costa riferendosi al-, in questo caso occorre creare ...

Advertising

Gazzetta_it : Covid e conti, baratro #Inter, le eccezioni Manchester City e Lilla - Corriere : Cassano guarito dal Covid: «Mi sono spaventato, persi 6 kg in 20 giorni: vaccinatevi» - sportface2016 : #Liverpool nella bufera, alcuni club accusano i Reds di false positività al #Covid - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Covid: verso accordo su protocollo, stop squadra con 35% positivi. #SportMediaset - PerugiaToday : Coronavirus, anche in B capienza massima di 5mila spettatori: niente trasferta a Monza per i tifosi del Perugia -