bell hooks, con la lotta di classe come presupposto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il femminismo è per tutti di bell hooks (Tamu Edizioni, pp. 203, euro 14) è uscito nella sua traduzione italiana a cura di Maria Nadotti a ventun anni dalla sua prima edizione e poche settimane prima della morte della sua autrice. Nelle sue pagine, bell hooks ripensa il passato del movimento femminista non per onorare una tradizione, ma per cogliere un’occasione: «la teoria femminista rivoluzionaria va di continuo elaborata e rielaborata perché si rivolga a noi, nel nostro presente». Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il femminismo è per tutti di(Tamu Edizioni, pp. 203, euro 14) è uscito nella sua traduzione italiana a cura di Maria Nadotti a ventun anni dalla sua prima edizione e poche settimane prima della morte della sua autrice. Nelle sue pagine,ripensa il passato del movimento femminista non per onorare una tradizione, ma per cogliere un’occasione: «la teoria femminista rivoluzionaria va di continuo elaborata e rielaborata perché si rivolga a noi, nel nostro presente». Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RHIANNONHURLEY3 : @OwenJones84 Paolo Freire & bell hooks! - CalifanoRosy : RT @robertosaviano: 'Celebro l'insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pensar… - martinobizzaro : RT @Asiablog_it: «L'attivismo più basilare che possiamo praticare nelle nostre vite è vivere consapevolmente in una nazione che vive nelle… - lorenzotaboni : RT @Asiablog_it: «L'attivismo più basilare che possiamo praticare nelle nostre vite è vivere consapevolmente in una nazione che vive nelle… - Asiablog_it : «L'attivismo più basilare che possiamo praticare nelle nostre vite è vivere consapevolmente in una nazione che vive… -