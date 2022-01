Beats Fit Pro, ovvero delle AirPods Pro adatte a chi fa sport e compatibili con Android (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vi servono dei nuovi AirPods, ma allo stesso tempo vorreste provare un altro prodotto che non sia della Apple? Beats ha qualcosa che potrebbe aiutarvi. I nuovi auricolari di Beats sono molto facili da usare e flessibili – Computermagazine.itSono stati annunciati i nuovi auricolari true wireless, cioè i Beats Fit Pro. Si tratta di un paio di cuffiette molto evolute e che spiccano per via della loro versatilità con chi fa sport. Allo stesso tempo, però, hanno le stesse caratteristiche degli AirPods Pro della Mela, se non migliori addirittura. LEGGI ANCHE: La “pazzia” geniale di un fan realizza un DualSense utilizzabile con una sola mano: è rivoluzione per le PS5 Il loro design, oltretutto, non è da sottovalutare: le alette sono flessibili e possono essere adattate alla ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vi servono dei nuovi, ma allo stesso tempo vorreste provare un altro prodotto che non sia della Apple?ha qualcosa che potrebbe aiutarvi. I nuovi auricolari disono molto facili da usare e flessibili – Computermagazine.itSono stati annunciati i nuovi auricolari true wireless, cioè iFit Pro. Si tratta di un paio di cuffiette molto evolute e che spiccano per via della loro versatilità con chi fa. Allo stesso tempo, però, hanno le stesse caratteristiche degliPro della Mela, se non migliori addirittura. LEGGI ANCHE: La “pazzia” geniale di un fan realizza un DualSense utilizzabile con una sola mano: è rivoluzione per le PS5 Il loro design, oltretutto, non è da sottovalutare: le alette sono flessibili e possono essere adattate alla ...

