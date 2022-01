Barcellona-Real Madrid stasera in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Supercoppa di Spagna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Barcellona-Real Madrid, semifinale della Supercoppa di Spagna 2021/2022. In Arabia Saudita, nello stadio dedicato a king Fahd, va in scena il Clasico nella competizione che mette a confronto prima, seconda e terza classificata dell’ultima Liga e la vincitrice della Copa del Rey. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Nove, oltre che in streaming su Discovery +. I TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per, semifinale delladi2021/2022. In Arabia Saudita, nello stadio dedicato a king Fahd, va in scena il Clasico nella competizione che mette a confronto prima, seconda e terza classificata dell’ultima Liga e la vincitrice della Copa del Rey. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile intv insu Nove, oltre che insu Discovery +. I TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace.

Advertising

mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - forumJuventus : [Financial Times] La Corte di Giustizia UE si pronuncerà sulla Superlega entro il 2022. Ma Juve, Real e Barça sono… - mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - ReadyPlayer1___ : Serata di grande calcio: 20.00 Barcellona vs real 20.45 Tottenham vs Chelsea 21.00 Inter vs Juventus - ElCondoorr : RT @teo_acm: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Per chi stasera non volesse vedere la partita onestoni e zebrati ricordo che dalle 20:00 sul canale… -