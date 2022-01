Altro che lezioni in presenza. Crescono cattedre e banchi vuoti. Personale e studenti decimati da malati e quarantene. E con l’aria che tira il peggio deve ancora arrivare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tiene banco ancora il tema della scuola. Non è bastata, infatti, la conferenza stampa “riparatrice” (leggi l’articolo – qui il video), come l’ha definita lo stesso premier Mario Draghi, a placare le polemiche e le preoccupazioni di questi giorni. “Abbiamo fatto una scelta di unità del Paese che è il principio per cui la scuola deve essere l’ultima a chiudere – ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. Abbiamo avuto il massimo dei contagi con la scuola chiusa e avere la scuola chiusa con i ragazzi che hanno altri contatti non sarebbe spiegabile”. Giustissimo, ma cosa è stato fatto in queste settimane di crescita dei contagi per evitare che il ritorno dei ragazzi e bambini sui banchi scaturisse, un ulteriore, ennesimo, picco di nuovi casi? Niente. Men che meno sono stati forniti i dispositivi di protezione – quali le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tiene bancoil tema della scuola. Non è bastata, infatti, la conferenza stampa “riparatrice” (leggi l’articolo – qui il video), come l’ha definita lo stesso premier Mario Draghi, a placare le polemiche e le preoccupazioni di questi giorni. “Abbiamo fatto una scelta di unità del Paese che è il principio per cui la scuolaessere l’ultima a chiudere – ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. Abbiamo avuto il massimo dei contagi con la scuola chiusa e avere la scuola chiusa con i ragazzi che hanno altri contatti non sarebbe spiegabile”. Giustissimo, ma cosa è stato fatto in queste settimane di crescita dei contagi per evitare che il ritorno dei ragazzi e bambini suiscaturisse, un ulteriore, ennesimo, picco di nuovi casi? Niente. Men che meno sono stati forniti i dispositivi di protezione – quali le ...

Advertising

borghi_claudio : Tutto mi divide da Virginia Raggi (anche se all'epoca consigliai di votare lei piuttosto di un PD) ma lo stalking a… - FrancescoLollo1 : #Lamorgese dice di aver fatto il massimo e si autoincensa per i controlli del #greenpass, che non fa altro che limi… - Mov5Stelle : Ci siamo impegnati per un altro traguardo storico e finalmente lo abbiamo raggiunto. Siamo riusciti a portare in Au… - Z3r0Rules : RT @Zio_Baffone: Aggiornamento: arrivate due pattuglie di poliziotti, il vicino è giù con loro, io e l'altro testimone abbiamo raccontato d… - P_risks : Secondo diversi analisti la FED potrebbe decidere tre o quattro rialzi dei tassi di interesse nel 2022. Si tratta d… -