Alia Shawkat smentisce il flirt con Brad Pitt | “Nemmeno lui era conoscenza di questa stupidaggine”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’attriceha smentito il suo presuntocone si è sfogata contro i gossip sulla sua vita privata., attrice statunitense di origini irachene, ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto rapporto con, con cui è stata avvistata insieme la prima volta nel 2020. I due, a quanto pare, si frequenterebbero come buoni amici ma tra loro non ci sarebbe nulla di più. La stessaha dichiarato di aver messoal corrente dei gossip in circolazione su di loro e ha anche affermato che l’attore non ne sarebbe stato a: “Lui non legge tutte queste stupidaggini. Quindi gli ho dovuto dire: ‘Ma ...