Variante Omicron preoccupa Cina, oltre 5 milioni in lockdown ad Anyang (Di martedì 11 gennaio 2022) Variante Omicron in Cina, confinati in casa i 5,5 milioni di abitanti della città di Anyang, nella provincia di Henan, dove ieri sono stati confermati due casi di Variante del coronavirus, ultima sfida alla strategia “zero contagi” del gigante asiatico che si prepara a ospitare i Giochi olimpici invernali. L’agenzia ufficiale Xinhua parla di un totale di 84 casi di trasmissione locale del Covid-19 confermati nella città da quando sabato è stato accertato un “primo” caso, con 58 nuove infezioni accertate tra la mezzanotte di lunedì e le 8 di questa mattina e riferisce delle disposizioni delle autorità locali. Vietata la circolazione dei mezzi. Chiusi tutti i negozi, secondo i media ufficiali resta autorizzata solo la vendita di beni di prima necessità. Al via test di massa. Ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)in, confinati in casa i 5,5di abitanti della città di, nella provincia di Henan, dove ieri sono stati confermati due casi didel coronavirus, ultima sfida alla strategia “zero contagi” del gigante asiatico che si prepara a ospitare i Giochi olimpici invernali. L’agenzia ufficiale Xinhua parla di un totale di 84 casi di trasmissione locale del Covid-19 confermati nella città da quando sabato è stato accertato un “primo” caso, con 58 nuove infezioni accertate tra la mezzanotte di lunedì e le 8 di questa mattina e riferisce delle disposizioni delle autorità locali. Vietata la circolazione dei mezzi. Chiusi tutti i negozi, secondo i media ufficiali resta autorizzata solo la vendita di beni di prima necessità. Al via test di massa. Ieri ...

Advertising

repubblica : La variante Omicron è più buona ma non sarà mai un raffreddore [di Aureliano Stingi] - GiovaQuez : Il vaccino di Pfizer adattato alla variante Omicron sarà pronto a marzo #Covid - borghi_claudio : variante omicron ovviamente, non delta, refuso. - angiemarzo22 : @storie_italiane ma chi lo dice che questa variante è meno pericolosa ? Finiamola non è così , non date notizie fal… - joja2005 : @preglias Chissà come mai noi no vax e come me tanto altri, con la variante omicron influenza in forma lieve , 2 gi… -