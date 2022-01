Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: in onda la scelta di Roberta, colpo di scena (Di martedì 11 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell’anno di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che sarà trasmessa la scelta di Roberta Giusti. A dare l’annuncio è stata direttamente la conduttrice, che nella puntata di lunedì ha anticipato l’evento. Come molti fan della trasmissione avranno avuto modo già di scoprire, Roberta ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 11 gennaio 2022) Martedì 11andrà inla secpuntata dell’anno di. In tale occasione vedremo che sarà trasmessa ladiGiusti. A dare l’annuncio è stata direttamente la conduttrice, che nella puntata di lunedì ha anticipato l’evento. Come molti fan della trasmissione avranno avuto modo già di scoprire,ha L'articolo proviene da KontroKultura.

