Tutti i guai che Omicron sta causando ai trasporti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il settore deiè in forte difficoltà a causa della variante. È vero che il 2022 si è aperto senza un lockdown, grazie alle vaccinazioni e alle scelte del governo, ma è altresì vero che la variante, a causa della sua contagiosità, sta bloccando il settore dei. Mentre il trasporto pubblico locale vedrà una riduzione delle corse per mancanza di autisti, i problemi più grandi arriveranno daiprivati, su ferro e su gomma, che invece di fatto non ricevono aiuti e che vedono una fortissima caduta della domanda. In realtà si tratta di una vera e propria tempesta perfetta che arriva dopo quasi due anni di pandemia e che va ad aggravare una situazione già estremamente complessa. Ma da dove deriva questa tempesta perfetta? Per quanto riguarda il trasporto ad alta ...