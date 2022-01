Traffico Roma del 11-01-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fortunato la tangenziale est verso il centro sulla tangenziale si sta in coda dalla Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico i versi gli incidenti in città su via Marcianise all’altezza di via per terra per un altro incidente su via di altezza di via Roccasecca su via delle Milizie in Prati all’altezza di via Fornovo ed uno ancora su via Casilina vicino a via Vermicino dalle 10 alle 14 sono possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza Santi Apostoli per l’aumento dei contagi scatta l’obbligo delle Green pass ha rafforzato per utilizzare i mezzi pubblici i passeggeri a partire da 12 anni possono salire solo se muniti di Green pass per Vaccina o per guarigione da covid-19 indossate devono essere di tipo ffp2 per i dettagli di questo di altre ...