Supercoppa di Spagna 2022 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ile glidelledelladidi calcio. Il trofeo verrà assegnato per il terzo anno di fila al termine di una final four, preferita alla gara secca. Le dueandranno in scena nella capitale saudita Jeddah tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio. I campioni diin carica dell’Atletico Madrid incontreranno la finalista della Copa del Rey . I secondi classificati dell’ultima Liga (Real Madrid) se la vedranno invece con il Barcellona, vincitore della Copa del Rey. Di seguito glidelledellaspagnola.DI, IL CALENDARIO: DATE, ORARI E ...

... alle ore 20, al King Fahd International Stadium di Ryad, torna il Clasico Barcellona - Real Madrid, prima semifinale delladi2021/2022 . In Liga i blaugrana vengono dal pari ...Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del 'Clasico' di domani a Riad, prima semifinale delladiche si disputa in Arabia Saudita. Giovedì si terrà l'...Spettacolo assicurato in quel di Riad, nella capitale dell'Arabia Saudita, ove disputerà l'imperdibile Barcellona-Real Madrid, il cosiddetto "El Clásico". Gara ..."Affronto la partita con tanta voglia ed entusiasmo di vincere il titolo, il che darebbe molta fiducia per affrontare il resto della stagione. E' una svolta. Ci aspettiamo una partita molto equilibrat ...