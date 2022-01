SSP | Lorenzo Baldassarri pronto per l' assalto al titolo con Evan Bros - News

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di cambiamenti per: il pilota italiano, protagonista per diverse stagioni nel Motomondiale tra Moto3 e Moto2, sarà al via del mondiale Supersport con la Yamaha R6 del team ...

: pubblicata la prima versione del nuovo regolamento Evangelista: "potrà esprimere tutto il suo potenziale" Il team principal Fabio Evangelista ha così commentato l'ingresso in squadra di ...Dopo aver effettuato un test a Jerez in sella a una MV Agusta,sta entrando nel mirino di varie squadre partecipanti al campionato delle derivate di serie: le cinque affermazioni ottenute nel ...Reduce da un 2021 complicato in Moto2, “Balda” passerà al mondiale delle derivate di serie con una delle squadre di riferimento, andando ad affiancare il confermato Peter Sebestyen ...Lorenzo Baldassarri firma con Evan Bros. Racing Team. Nel 2022 debutterà nel WorldSSP in sella alla Yamaha con un team solido e vincente.