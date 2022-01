Sicilia, qui potete sciare mentre ammirate il mare (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando si pensa alla Sicilia, subito compaiono alla mente immagini di un mare cristallino, spiagge meravigliose e ovviamente del maestoso Etna. Quello che non si immagina, è che sulla bellissima isola sia possibile sciare e al tempo stesso vedere il mare. LEGGI ANCHE: — L’Etna sta cambiando e potrebbe diventare più pericoloso: cosa si prevede L’Etna, con i suoi 3357 metri di altezza, è uno dei sei vulcani al mondo attivi sui quali è possibile sciare, ed è l’unico in Europa. Un’esperienza definita adrenalina da chi l’ha provata. Due i comprensori a disposizione degli amanti dello sci: quello di Nicolosi, a sud, che parte dai 1910 metri e arriva fino a 2700 e quello sul versante Nord di Piano di Provenzana – Linguaglossa che va dai 1800 ai 2317. Entrambi bellissimi, questi comprensori ... Leggi su funweek (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando si pensa alla, subito compaiono alla mente immagini di uncristallino, spiagge meravigliose e ovviamente del maestoso Etna. Quello che non si immagina, è che sulla bellissima isola sia possibilee al tempo stesso vedere il. LEGGI ANCHE: — L’Etna sta cambiando e potrebbe diventare più pericoloso: cosa si prevede L’Etna, con i suoi 3357 metri di altezza, è uno dei sei vulcani al mondo attivi sui quali è possibile, ed è l’unico in Europa. Un’esperienza definita adrenalina da chi l’ha provata. Due i comprensori a disposizione degli amanti dello sci: quello di Nicolosi, a sud, che parte dai 1910 metri e arriva fino a 2700 e quello sul versante Nord di Piano di Provenzana – Linguaglossa che va dai 1800 ai 2317. Entrambi bellissimi, questi comprensori ...

