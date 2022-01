Selvaggia Lucarelli stronca Signorini al GF Vip | “Doppia morale”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’atteggiamento di Alfonsoal GF Vip non è particolarmente piaciuto a molti spettatori. In tanti hanno criticato il modo in cui ha gestito la faccenda relativa a Katia Ricciarelli ed ora anche, notando le numerose polemiche sollevate sui social, è intervenuta dicendo la sua.e la critica ad Alfonso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.