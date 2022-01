Scuola | Codacons | vuole denunciare i comuni Campania con scuole chiuse

(Di martedì 11 gennaio 2022) In oltre 70dellai sindaci hanno adottato ordinanze di chiusura delle. L’elenco e’ stato diffuso dalche annuncia l’invio dei nomi dei centri al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la decisione, da domani, di presentare denunce alle Procure della Repubblica perche’, si sostiene, “si e’ contravvenuto sia alle disposizioni del Governo che alla decisione del Tarsullo svolgimento delle attivita’ didattiche in presenza”. Ecco l’elenco diffuso dal. Provincia di Salerno (Sassano, San Rufo,Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Ascea, Gioi, Sapri, Giffoni Valle Piana, Sant’Egidio del Monte Albino, Agerola, Olevano sul Tusciano, Roccagloriosa, Scafati, Teggiano, San Marco Evangelista, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di ...

