Scherma: Azzi 'Con Mondiali a Milano nel 2023 colmiamo una lacuna' (Di martedì 11 gennaio 2022) un grande impegno, che richiederà un grosso lavoro di squadra". Milano - "Per noi significa molto, il Mondiale tornerà in Italia dopo 12 anni, in una città che non l'ha mai ospitato, una lacuna ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) un grande impegno, che richiederà un grosso lavoro di squadra".- "Per noi significa molto, il Mondiale tornerà in Italia dopo 12 anni, in una città che non l'ha mai ospitato, una...

Advertising

dricci73 : RT @giomalago: Presentati i Mondiali #Milano2023 di #scherma. Un'altra grande vetrina internazionale per il nostro Paese grazie alla forza… - ValeRossignoli : RT @giomalago: Presentati i Mondiali #Milano2023 di #scherma. Un'altra grande vetrina internazionale per il nostro Paese grazie alla forza… - usatoscherma : RT @giomalago: Presentati i Mondiali #Milano2023 di #scherma. Un'altra grande vetrina internazionale per il nostro Paese grazie alla forza… - giomalago : Presentati i Mondiali #Milano2023 di #scherma. Un'altra grande vetrina internazionale per il nostro Paese grazie al… -