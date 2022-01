(Di martedì 11 gennaio 2022) L’U.S.Calcio comunica che dai controlli effettuati è statoun nuovo caso di positività al COVID-19 per undella Prima Squadra. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di L'articolo

Sassuolo, riscontrato positivo: è un calciatore

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del lunch match di domenica contro l'Hellas Verona. Il Sassuolo ha reso noto che dai controlli effettuati è stato riscontrato un nuovo caso di positività al COVID-19 per un calciatore della prima squadra. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare.