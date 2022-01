(Di martedì 11 gennaio 2022) Ilha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia per la morte di David. Nel telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, si evidenzia il "grave lutto che ...

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - zazoomblog : Sassoli: Papa si è prodigato per il bene comune - #Sassoli: #prodigato #comune - gessygi1 : RT @cjmimun: SASSOLI: PAPA, HA PROMOSSO VISIONE UE SOLIDALE DEDICANDOSI A ULTIMI - infoitinterno : Sassoli, il Papa: si è prodigato per il bene comune - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Papa

... a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ilassicura la sua vicinanza spirituale per la prematura scomparsa di, la sua "sentita partecipazione per il lutto che colpisce ...Ilha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia per la morte di David. Nel telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, si evidenzia il "grave lutto che ...Nel telegramma alla famiglia, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, si evidenzia il "grave lutto che colpisce l'Italia e l'Unione europea" ..."Ci addolora la notizia della prematura scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, fiorentino di nascita, rimasto sempre molto legato a Firenze, e alla figura politica di Giorgio L ...