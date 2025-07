Tour de France 2025 | una frazione dal sapore di classica

Il Tour de France 2025 si presenta come una frazione dal sapore di classica, regalando emozioni e spettacolo. La seconda tappa, lunga 209 km da Lauwin Planque a Boulogne sur Mer, è stata dominata dall’olandese Mathieu van der Poel, che ha trionfato in un appassionante sprint finale. Un sorpasso che ha incantato gli appassionati, dimostrando ancora una volta che questa corsa è molto più di una gara: è un’esplosione di passione e strategia.

L’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha conquistato la seconda tappa del 112° Tour de France, disputata lungo i 209 chilometri che hanno portato i corridori da Lauwin Planque a Boulogne sur Mer sul Canale della Manica. Il nipote di Raymond Poulidor ha preceduto, al termine d’un avvincente testa a testa sul rettilineo finale in leggera salita, lo sloveno Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) e il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). La nuova classifica generale rispecchia l’ordine d’arrivo odierno con il campione del mondo di Glasgow 2023 che precede in graduatoria rispettivamente di quattro e sei secondi i diarchi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: una frazione dal sapore di classica

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarĂ un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrĂ la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

