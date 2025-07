accordo a tutti i costi netanyahu va da trump con la pressione di herzog per gaza

In un contesto di tensione crescente e manovre diplomatiche serrate, Netanyahu si prepara a un doppio incontro strategico: da un lato, colloqui indiretti con Qatar, dall’altro, un vertice con Trump negli Stati Uniti. La pressione di Herzog e le difficoltà con Hamas complicano ulteriormente il quadro, mentre le mosse di Israele si intrecciano con le dinamiche internazionali. Una partita delicata, dove ogni decisione potrebbe influenzare il destino della regione…

Nonostante abbia definito "inaccettabili" le modifiche richieste da Hamas per accettare la proposta di accordo lanciata dagli Usa, e approvata da Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare una delegazione a Doha, in Qatar, per nuovi colloqui indiretti. Nelle ore in cui i negoziatori si spostavano in Qatar, il premier israeliano è partito invece per gli Stati Uniti, dove incontrerà Donald Trump. Un doppio appuntamento - il negoziato da una parte e l'incontro Trump-Netanyahu dall'altra - che fa sperare in una svolta per un cessate il fuoco a Gaza, dove si continua a morire e anche domenica decine di palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it