Roma Saud scalda i motori | il terzino si allena in palestra

cuore pulsante della stagione, anche la preparazione atletica si intensifica. Roma saud scalda i motori, e il nuovo capitolo si prospetta ricco di sfide e emozioni. La città eterna si prepara a vivere un’estate all’insegna della speranza e della passione, pronta a sostenere i suoi colori verso traguardi ambiziosi. Con Gasperini alla guida, il sogno di tornare in Champions potrebbe diventare realtà : il futuro romanista è tutto da scrivere.

