Allerta meteo domani in 11 regioni per forti temporali grandinate ed eventi estremi Dove e quando

Preparatevi a un'ondata di maltempo: domani, 11 regioni italiane saranno colpite da forti temporali, grandinate e eventi estremi. Il promontorio nord-africano si ritira, lasciando spazio a impulsi atlantici che porteranno pioggia e vento su larga scala. Restate aggiornati per scoprire dove e quando il meteo sarà più intenso, e come proteggervi al meglio durante questa sfida climatica.

Il promontorio di matrice nord-africana, già presente sul Mediterraneo, arretra di latitudine, facendo spazio ad impulsi perturbati di origine atlantica che interesseranno la nostra Penisola.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Allerta meteo domani in 11 regioni per forti temporali, grandinate ed eventi estremi. Dove e quando

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

