Allarme ansia per i nativi digitali Ma la loro è solo fame di realtà

I nativi digitali vivono un allarme ansia, ma dietro questa tensione si cela una profonda fame di realtà autentica. Cresciuti tra smartphone e console, sono stati vittime di un esperimento sociale fallito, che ha ostacolato la formazione di personalità solide. Tuttavia, il loro disagio rappresenta anche una forma di ribellione e desiderio di connessione reale. Scopriamo insieme come questa generazione sta riscrivendo le regole del suo equilibrio emotivo.

La generazione cresciuta tra smartphone, pc e consolle è stata la cavia di un esperimento sociale disastroso, che ha impedito di formare personalità equilibrate. Il loro disagio, però, è una ribellione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Allarme ansia per i nativi digitali. Ma la loro è solo fame di realtà

