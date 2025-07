RapalloTurista cade da finestra | muore

Una tragedia sconvolge Rapallo: una turista di 54 anni, in vacanza con il marito in un elegante albergo, perde la vita precipitandosi da una finestra. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze di questa drammatica scomparsa, mentre i soccorritori arrivano sul posto nel tentativo di salvarla. Resta ancora da capire cosa abbia portato a questa tragica fine, un caso che ha sconvolto tutta la comunità locale.

20.58 Una turista in vacanza a Rapallo, in provincia di Genova, in un albergo di lusso, √® morta precipitando da una finestra della sua camera. Era in vacanza assieme al marito. I responsabili dell'albergo hanno chiamato i soccorsi attraverso il 118, ma non √® stato possibile salvare la donna. Aveva 54 anni. E' morta sul colpo. Sul posto anche polizia e carabinieri per chiarire le cause della caduta partendo dalla ricostruzione delle ultime ore di vita della donna. Si sospetta un gesto volontario, ma nulla √® escluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it