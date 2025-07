Detenuto si laurea scappa e diventa latitante | è caccia all’uomo

Una fuga incredibile scuote l’Italia: Andrea Cavallari, condannato a 11 anni per la tragica strage di Corinaldo, si laurea in segreto e scompare nel nulla. Non è un detenuto qualunque, ma un presunto responsabile di una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni, ora sganciato dalle sbarre e ricercato come un latitante. La sua incredibile storia di audacia e mistero tiene col fiato sospeso tutto il paese.

Non si tratta di una persona qualunque, ma di Andrea Cavallari condannato a 11 anni per la strage di Corinaldo dove morirono sei persone Si laurea e scappa. Era un detenuto, non uno qualunque, ma Andrea Cavallari, ovvero uno di quelli che si rese protagonista della strage della discoteca di Corinaldo nel 2018 dove morirono 6 persone e ne rimasero ferite oltre una cinquantina. Questo ragazzo aveva avuto un permesso speciale da parte del magistrato per uscire dal carcere e sostenere la discussione della tesi di laurea, ma non è più tornato.

Detenuto condannato per la strage di Corinaldo esce per la tesi di laurea e non torna in carcere - Una vicenda che scuote l’opinione pubblica e solleva interrogativi sulla gestione delle carceri italiane.

