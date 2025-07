Offerta indecente | Fiorentina la cifra che ha scatenato il caos

L’offerta indecente rivolta alla Fiorentina ha scatenato un vero e proprio terremoto nel calcio italiano, dividendo tifosi e esperti. La decisione di puntare su Stefano Pioli, dopo le dimissioni di Palladino, rappresenta un ritorno al passato con la voglia di rilanciare il club. La Viola, determinata a fare il salto di qualità, si prepara a scrivere un nuovo capitolo, giocando di nuovo...

C’è stata un’offerta definita indecente diretta alla Fiorentina che ha scatenato un bel po’ di polemiche: tutti i dettagli La Fiorentina dopo l’addio di Raffaele Palladino che si è dimesso, ha deciso di puntare su Stefano Pioli. Un ritorno al passato, certo, anche se oggi è un tecnico diverso che ha vinto e ha imposto la sua filosofia di gioco soprattutto in ottime stagioni al Milan. La viola vorrebbe fare il salto di qualità, giocherà di nuovo la Conference League e magari vincerla chiuderebbe un cerchio iniziato con Vincenzo Italiano. L’offerta che ha ricevuto la Fiorentina per Mandragora ha scatenato il caos. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Offerta indecente”: Fiorentina, la cifra che ha scatenato il caos

In questa notizia si parla di: fiorentina - offerta - indecente - scatenato

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

Offerta indecente: Fiorentina, la cifra che ha scatenato il caos; Alisha Lehmann e la proposta indecente: Così pochi soldi?.

Napoli scatenato, approcciata la Fiorentina per Comuzzo. No viola a 20 milioni di euro - TUTTOmercatoWEB.com - Almeno così riporta Sky Sport, che specifica come sia stata presentata un'offerta nei giorni scorsi dal club di ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Calciomercato Fiorentina: Pradé scatenato, contatti anche per l’attaccante - MSN - La formazione allenata da Raffaele Palladino continua a mettere a segno colpi entusiasmanti. Da msn.com