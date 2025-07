Tempesta tropicale sul Trasimeno Ore di terrore Messe in salvo otto imbarcazioni

Una tempesta improvvisa ha colpito il Trasimeno, scatenando momenti di paura e mettendo in salvo otto imbarcazioni. Mentre l’Italia si prepara a un calo delle temperature, l’Umbria si trova sotto l’ombrello di un'allerta meteo gialla. La natura ha deciso di sorprenderci ancora una volta, ma la reattività e la sicurezza sono state le nostre priorità . Ecco cosa è successo e come ci stiamo preparando per le prossime sfide.

Perugia, 6 luglio 2025 – Il calo termico previsto oggi in Italia non risparmierĂ l’Umbria, mentre sabato una tempesta si è abbattuta all’improvviso sul Trasimeno. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, per quanto riguarda in particolare il Centro, la “giornata vedrĂ l’arrivo di rovesci soprattutto su Marche e Umbria: generale calo termico, ma la colonnina di mercurio potrĂ raggiungere i 33 gradi sulle Adriatiche”. Oggi allerta meteo “gialla“ in Umbria. Così ieri pomeriggio la Regione: “Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, tra la nottata odierna e la prima parte della giornata di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempesta tropicale sul Trasimeno. “Ore di terrore. Messe in salvo otto imbarcazioni”

In questa notizia si parla di: tempesta - trasimeno - tropicale - terrore

Filippine, tempesta tropicale Trami provoca almeno 24 morti - MSN - est delle Filippine hanno provocato almeno 24 morti, travolgendo auto e spingendo le autorità a cercare motoscafi ... Da msn.com

Morti e 20.000 evacuati in Vietnam per tempesta tropicale - La tempesta tropicale Trami, che ha colpito il Vietnam centrale domenica, ha causato la morte di tre persone, due nella provincia di Hue e una nella provincia di Quang Nam, dove un ragazzo di 22 ... Riporta ansa.it