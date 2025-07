Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3 3-3 | gli ottavi di finale a Wimbledon Dove vederla in tv e streaming

Non perdere l'emozione di questa sfida epica tra Carlos Alcaraz e Andrej Rublev agli ottavi di Wimbledon! La partita, che promette spettacolo e colpi da maestro, sarà disponibile in diretta TV e streaming. Scopri dove seguire ogni scambio e vivere in prima persona questa storica battaglia sul prato londinese. Preparati a tifare il tuo campione preferito fino all'ultimo punto!

Carlos Alcaraz scende in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon dove sfida il russo Andrej Rublev. Lo spagnolo campione in carica dello Slam londinese vuole confermarsi anche quest'anno e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3 3-3: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming

In questa notizia si parla di: alcaraz - rublev - ottavi - finale

Sinner, attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n.1, Alcaraz escluso. E due precedenti fanno toccare ferro… - Jannik Sinner è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia al Roland Garros 2025! Dopo una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, il talentuoso italiano si prepara ad affrontare Andrey Rublev, l'unico giocatore capace di battere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz.

"È solo questione di tempo" - Rublev lancia un chiaro messaggio a Carlos Alcaraz. Il russo sfiderà il campione in carica agli ottavi di finale di Wimbledon https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100760/-e-solo-questione-di-tempo--rublev-lan Vai su X

Carlos Alcaraz inquadra l'ottavo di finale contro Andrey Rublev LE SUE PAROLE Vai su Facebook

Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming; Alcaraz-Rublev, la diretta degli ottavi di Wimbledon: 6-7, 6-3, 3-3, Carlos salva un'altra palla break; Vavassori-Errani eliminati; Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live.

Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming - Carlos Alcaraz scende in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon dove sfida il russo Andrej Rublev. Riporta msn.com

Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live - Il numero 2 del Ranking Atp in cerca della qualificazione ai quarti, per continuare la sua rincorsa ad uno storico tris nello Slam più prestigioso del Mondo ... Si legge su msn.com