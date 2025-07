Dazi Schlein | Meloni minimizza Sostenga invece negoziato Ue che eviti guerra commerciale

In un clima di crescente tensione commerciale, le parole di Giorgia Meloni sono state percepite come una minimizzazione dei rischi legati ai dazi. Tuttavia, le stime di Confindustria evidenziano un potenziale danno economico di 20 miliardi di euro e oltre 100 mila posti di lavoro a rischio. È fondamentale che il governo sostenga con convinzione il negoziato dell’UE per prevenire questa guerra commerciale, perché le conseguenze ricadrebbero prima di tutto sulle imprese e sui cittadini italiani.

Roma, 6 lug. (askanews) – “Nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha minimizzato l’impatto dei dazi, dicendo che se fossero al 10% non sarebbe così grave. Secondo Confindustria invece vuol dire perdere 20 miliardi di export già l’anno prossimo e mettere a rischio più di 100 mila posti di lavoro. Noi chiediamo al governo di sostenere con forza il negoziato dell’Ue per evitare questa guerra commerciale che pagherebbero per primi le impreese e i lavoratori italiani e battersi per un piano di invstimenti comuni europei che rilanci industrie, manifattura ed economia italiana”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Mantova, a margine della Festa dell’Unità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

