Giuliani avverte la sua Italia | Occhio che col Portogallo non sarà facile

Giuliani lancia un messaggio chiaro alla nostra Italia: niente spazio all’errore contro il Portogallo. Domani sera a Ginevra, le azzurre del ct Soncin si giocano tutto, con la speranza di qualificarsi per i quarti con una giornata d’anticipo e sfuggire allo scontro con la potente Spagna. La vittoria è l’obiettivo, ma per raggiungerla serve cuore, determinazione e un pizzico di fortuna.

Domani sera a Ginevra (ore 21 su Rai2) alle azzurre del ct Soncin ("Ora possiamo far valere le nostre qualità") serve vincere per approdare ai quarti con una giornata d'anticipo ed evitare il temuto incrocio con la Spagna campione in carica.

