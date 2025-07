Addio Dumfries l’Inter trema | ma la minaccia non viene da Barcellona

L'Inter potrebbe dire addio a Dumfries, e il colpo di scena non arriva dal Barcellona come si era vociferato, ma da un’altra pista inattesa. Mentre i nerazzurri si preparano alla nuova stagione, la possibile partenza dell’olandese scuote l’ambiente e mette in allarme Chivu e la dirigenza. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto? La risposta potrebbe riscrivere le strategie di mercato dell’Inter.

L'Inter potrebbe perdere Dumfries nei prossimi giorni: una beffa per Chivu, che punta molto sull'olandese. Il vero pretendente al terzino nerazzurro, però, non è il tanto chiacchierato Barcellona. Finito il Mondiale per Club, l'Inter deve iniziare a preparare la prossima stagione. I giocatori nerazzurri si stanno prendendo qualche giorno di riposo, ma la dirigenza sta continuando a lavorare per rinforzare la rosa. Ma a preoccupare Marotta e Ausilio è la situazione di Denzel Dumfries, che ha attirato l'attenzione di tante big straniere. Il problema dei nerazzurri è che il laterale olandese potrebbe partire per soli 25 milioni di euro.

