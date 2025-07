LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 6-3 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | scherza col fuoco lo spagnolo nel 3° set

Il match tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni da cardiopalma. Con scambi intensi e colpi spettacolari, i due campioni dimostrano perché il torneo è uno dei più attesi dell’anno. Tra errori e magie sul campo, il duello si avvicina a un finale incerto. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa battaglia epica, perché la tensione è alle stelle e ogni punto conta!

30-30 Passa lo spagnolo con il dritto, ancora insicuro di volo il russo. Vediamo se si salva di nuovo con la prima, o in quale altro modo. 30-15 Doppio fallo (3°) di Rublev. 30-0 Nuova scelta scellerata. Palla corta in rete. Il game è di nuovo in salita per Alcaraz, che sta anche rischiano di più in questo set in battuta. 15-0 Ace (3°). 3-3 Aveva tirato una prima piano al corpo, Rublev ha risposto ma poi ha sbagliato di rovescio. A-40 Prima vincente. Vediamo cosa fa adesso! 40-40 Doppio fallo!!! Alcaraz sta giocando veramente col fuoco. Seconda, il game non è finito! A-40 Servizio vincente.