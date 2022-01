Non c’è nessun complotto, questo centrodestra è unfit per andare al Colle (Di martedì 11 gennaio 2022) Magari la destra potesse dolersi di non vedere un suo rappresentante al Quirinale perché a impedire l’ipotesi c’è una pregiudiziale esclusiva. Sarebbe una situazione deprecabile, ma almeno capace di emendarsi prima o poi in una temperie di più equilibrata accessibilità a quel posto di potere. Intendiamoci: è senz’altro vero che una spalmatina di lustro progressista e qualche disponibilità a rimasticare la mezza serqua di stupidaggini che patenta la presunta autorevolezza del profilo, un po’ di Costituzione più bella del mondo e un po’ di Greta, un po’ di ferma indignazione contro l’odiosa logica del profitto e un po’ d’inchino alla Repubblica fondata sul lavoro dell’italiano che mantiene i cinque che non lavorano, un po’ di antimafia e un po’ a noi ci ha rovinato l’evasione, insomma le mostrine dell’arretratezza civile e politica del Paese, aiutano parecchio e offrono un vantaggio ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Magari la destra potesse dolersi di non vedere un suo rappresentante al Quirinale perché a impedire l’ipotesi c’è una pregiudiziale esclusiva. Sarebbe una situazione deprecabile, ma almeno capace di emendarsi prima o poi in una temperie di più equilibrata accessibilità a quel posto di potere. Intendiamoci: è senz’altro vero che una spalmatina di lustro progressista e qualche disponibilità a rimasticare la mezza serqua di stupidaggini che patenta la presunta autorevolezza del profilo, un po’ di Costituzione più bella del mondo e un po’ di Greta, un po’ di ferma indignazione contro l’odiosa logica del profitto e un po’ d’inchino alla Repubblica fondata sul lavoro dell’italiano che mantiene i cinque che non lavorano, un po’ di antimafia e un po’ a noi ci ha rovinato l’evasione, insomma le mostrine dell’arretratezza civile e politica del Paese, aiutano parecchio e offrono un vantaggio ...

