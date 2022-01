Niente bus, in Inghilterra giocatori allo stadio in auto per evitare contagi (Di martedì 11 gennaio 2022) Stando a quanto raccolto dall’edizione odierna del dailymail.co.uk, l’EFL sta suggerendo alle squadre inglesi di informare i propri tesserati di recarsi autonomamente alle partite. In Inghilterra preoccupa la velocità di diffusione della avariante Omicron: nell’ultima settimana, in Premier League, sono emersi 72 nuovi casi di positività. Alcune squadra hanno già accolto il consiglio: l’Huddersfield Town L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Stando a quanto raccolto dall’edizione odierna del dailymail.co.uk, l’EFL sta suggerendo alle squadre inglesi di informare i propri tesserati di recarsinomamente alle partite. Inpreoccupa la velocità di diffusione della avariante Omicron: nell’ultima settimana, in Premier League, sono emersi 72 nuovi casi di positività. Alcune squadra hanno già accolto il consiglio: l’Huddersfield Town L'articolo

Advertising

GuidoDeMartini : 1??0?? 0??1?? 2??0??2??2?? 10 GENNAIO: 1º GIORNO DI SEQUESTRO IN SARDEGNA per chi ha scelto, liberamente o no, di n… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Niente bus, in Inghilterra giocatori allo stadio in auto per evitare contagi - sportli26181512 : #Governance #Notizie Niente bus, in Inghilterra giocatori allo stadio in auto per evitare contagi: Stando a quanto… - CalcioFinanza : Niente bus, in Inghilterra giocatori allo stadio in auto per evitare contagi - du00 : @DReqvenge2020 @ReloadLu @matteosalvinimi mah neache l anno scorso si poteva dimostrare niente. magari davvero i pi… -