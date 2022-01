NBA 2021/2022: i Boston Celtics vincono ai supplementari, sconfitte per Nets e Bucks (Di martedì 11 gennaio 2022) Tante sconfitte illustri nei match valevoli per la regular season della NBA 2021/2022 andati in scena nella notte. La capolista a Ovest Utah Jazz cade sul campo dei Detroit Pistons per 126-116. Nonostante i 31 di Donovan Mitchell ed un massimo vantaggio di +22, ad avere la meglio sono i padroni di casa, trascinati dai 29 di Bey e Cunningham. Ko anche i Milwaukee Bucks, campioni in carica, battuti per 103-99 dai Charlotte HorNets. Decisivo un canestro a pochi secondi dallo scadere di LaMelo Ball. I migliori realizzatori della serata sono però Middleton e Rozier (27 punti a testa). Per Giannis Antetokoumpo, invece, 26 punti e 13 rimbalzi. Falliscono l’appuntamento con la vittoria anche i Brooklyn Nets, ai quali non bastano i 50 punti della coppia Durant-Irving. Passano i Portland Trail ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Tanteillustri nei match valevoli per la regular season della NBAandati in scena nella notte. La capolista a Ovest Utah Jazz cade sul campo dei Detroit Pistons per 126-116. Nonostante i 31 di Donovan Mitchell ed un massimo vantaggio di +22, ad avere la meglio sono i padroni di casa, trascinati dai 29 di Bey e Cunningham. Ko anche i Milwaukee, campioni in carica, battuti per 103-99 dai Charlotte Hor. Decisivo un canestro a pochi secondi dallo scadere di LaMelo Ball. I migliori realizzatori della serata sono però Middleton e Rozier (27 punti a testa). Per Giannis Antetokoumpo, invece, 26 punti e 13 rimbalzi. Falliscono l’appuntamento con la vittoria anche i Brooklyn, ai quali non bastano i 50 punti della coppia Durant-Irving. Passano i Portland Trail ...

Advertising

sportface2016 : #NBA: i #BostonCeltics vincono ai supplementari, sconfitte per #Nets e #Bucks - zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… - _Sport_Calcio_ : Che bello rivedere Klay Thompson! ???? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Che bello rivedere Klay Thompson! ???? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? I salti di Ja Morant ?? LeBron: 37 anni e non sentirli ?? Cam Thomas la vince per i Nets ?? Denver saluta Bol Bol Le cur… -