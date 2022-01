Messina, De Luca rinvia le dimissioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato durante una diretta su Facebook che rinvierà di una settimana la decisione di dimettersi da primo cittadino per candidarsi alla Regione. “Ci tengo – ha detto De Luca – ad essere presente e rappresentare la città di Messina all’udienza dal Papa organizzata dall’Anci. Mi sembra doveroso”. De Luca ha aggiunto che first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il sindaco diCateno Deha annunciato durante una diretta su Facebook che rinvierà di una settimana la decisione di dimettersi da primo cittadino per candidarsi alla Regione. “Ci tengo – ha detto De– ad essere presente e rappresentare la città diall’udienza dal Papa organizzata dall’Anci. Mi sembra doveroso”. Deha aggiunto che first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

NewSicilia : Le dimissioni del sindaco di #Messina Cateno De Luca dovrebbero essere protocollate lunedì 17 gennaio per essere ef… - LiveSicilia : Messina, De Luca rinvia la data delle sue dimissioni - NewSicilia : 'Giustizia è fatta', commenta Carmelo Satta #Newsicilia - Teresatherry0 : RT @DissidentePer: 'tolga il greenpass per la libera circolazione o blocco lo stretto' Lettera del sindaco di Messina a #DraghiVattene htt… - RobiGippox : RT @DissidentePer: 'tolga il greenpass per la libera circolazione o blocco lo stretto' Lettera del sindaco di Messina a #DraghiVattene htt… -