LA RAI IN LUTTO PER DAVID SASSOLI: LE PAROLE DEI VERTICI, IL RICORDO DI AMICI E COLLEGHI (Di martedì 11 gennaio 2022) “La scomparsa prematura di DAVID SASSOLI addolora e rattrista. La sua vita professionale si è sempre svolta nel segno dell’impegno e al servizio alla collettività, dai primi passi nel giornalismo, alla lunga esperienza in Rai, fino al ruolo di Presidente del Parlamento europeo”. Così la presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore delegato Carlo Fuortes ricordano DAVID SASSOLI, giornalista e politico ed esprimono il loro cordoglio per la morte di DAVID SASSOLI. DAVID SASSOLI – Il cordoglio dei VERTICI Rai In Rai SASSOLI era arrivato dopo aver lavorato in giornali e agenzie stampa. Prima al Tg3, poi come inviato e conduttore tra i più amati del Tg1, di cui fu vicedirettore. “Tutta la Rai, azienda nella quale ha ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 gennaio 2022) “La scomparsa prematura diaddolora e rattrista. La sua vita professionale si è sempre svolta nel segno dell’impegno e al servizio alla collettività, dai primi passi nel giornalismo, alla lunga esperienza in Rai, fino al ruolo di Presidente del Parlamento europeo”. Così la presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore delegato Carlo Fuortes ricordano, giornalista e politico ed esprimono il loro cordoglio per la morte di– Il cordoglio deiRai In Raiera arrivato dopo aver lavorato in giornali e agenzie stampa. Prima al Tg3, poi come inviato e conduttore tra i più amati del Tg1, di cui fu vicedirettore. “Tutta la Rai, azienda nella quale ha ...

