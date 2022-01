La rabbia nel M5S: "Il diktat? Cade ora che Conte va a Report..." (Di martedì 11 gennaio 2022) Monta la polemica dentro il M5S dopo che Giuseppe Conte ha rotto il diktat contro la Rai soltanto perché doveva difendersi sul 'caso mascherine'. E, intanto, tra i grillini cresce l'ipotesi Mattarella-bis Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Monta la polemica dentro il M5S dopo che Giuseppeha rotto ilcontro la Rai soltanto perché doveva difendersi sul 'caso mascherine'. E, intanto, tra i grillini cresce l'ipotesi Mattarella-bis

